Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой маленький папа
Киноафиша Мой маленький папа

Спектакль Мой маленький папа

12+
Режиссер Виктория Фирстова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Папа, расскажи!». Трогательное семейное представление от Творческой группировки «Культурные люди»

Приглашаем вас на уникальный спектакль от Творческой группировки «Культурные люди», который погрузит вас в мир настоящих историй о папах. Это трогательное и искреннее представление расскажет о различных аспектах отцовства: смешных, горьких и трогательных моментах, которые остаются часто невысказанными.

О спектакле

«Папа, расскажи!» – это не просто спектакль, это разговор вслух о том, что важно и близко каждому из нас. Главные роли исполняют талантливые актрисы: Анастасия Чуркина, Полина Похилько, Настя Бондаревская и Вероника Орлова. Их мастерство и искренность сделают каждую историю живой и запоминающейся.

Режиссура

Спектакль поставила Виктория Фирстова, известная своими глубокими и эмоционально насыщенными работами. Она создала атмосферу, в которой зрители смогут не только услышать, но и почувствовать каждую историю.

Почему стоит посетить

«Папа, расскажи!» – это возможность задуматься о своих отношениях с родителями и, возможно, открыть в себе что-то новое. Не упустите шанс стать частью этого искреннего и трогательного спектакля, который подарит вам множество эмоций.

Забронируйте билеты заранее, чтобы не пропустить это уникальное представление!

Купить билет на спектакль Мой маленький папа

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
20:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Правда
18+
Драма
Правда
24 октября в 20:30 Один театр
от 1000 ₽
Горе от ума
12+
Комедия
Горе от ума
28 сентября в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Правда
18+
Драма
Правда
7 октября в 20:30 Один театр
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше