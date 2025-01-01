Меню
Мой маленький Оскар
Киноафиша Мой маленький Оскар

Спектакль Мой маленький Оскар

О спектакле

Спектакль «Мой маленький Оскар»: дань памяти и надежды

Марианна Покровская - ведущая актриса театра Лермонтова. Зрители помнят ее по спектаклям «Эти свободные бабочки» Л. Герш, «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Я не Раппопорт» Э. Гарднер и «Шерше ля фам».

В этом сезоне актриса представляет новый спектакль «Мой маленький Оскар», который она посвящает памяти своего отца, Кацева Владимира Зеликовича.

Сюжет спектакля

Спектакль основан на трогательном романе, где каждая страница наполнена глубиной и смыслом. В центре истории - письма к Богу десятилетнего мальчика, который смертельно болен. В своих письмах он делится переживаниями о жизни в больнице и дружбе с «Розовой дамой», пожилой сиделкой, помогающей ему преодолеть страх перед неизбежным.

Темы и послание

Эта история раскрывает важные темы: как научиться радоваться каждому дню, принимать жизнь во всех ее проявлениях, верить и любить. Она учит тому, что жизнь сильнее смерти, а вера способна преодолеть любой страх. За всего лишь двенадцать дней Оскар проживает целую жизнь, что делает спектакль особенно трогательным и глубоким.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события, наполненного чувством надежды и любви.

В ролях
Марианна Покровская

Купить билет на спектакль Мой маленький Оскар

В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
18:30
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

