Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой маленький человек
Киноафиша Мой маленький человек

Спектакль Мой маленький человек

Постановка
Желтый квадрат 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Мой маленький человек» в театре «Жёлтый Квадрат»

Театр «Жёлтый Квадрат» приглашает детей и подростков на спектакль, который предлагает серьезный театральный опыт без скучных моментов. «Мой маленький человек» — это история об одиноком дядечке, который очень грустит из-за отсутствия друзей. Но однажды его жизнь меняется, когда он встречает весёлого и озорного пса. На первый взгляд, dядечка находит в нём настоящего товарища, однако пес стремится дружить не только с ним.

Спектакль затрагивает тему одиночества и исследует парадоксы взросления. Он показывает, что одиночество имеет разные формы и порой достигает космических масштабов. Интересно, что иногда взрослые ведут себя, как дети, чувствуя себя беспомощными, в то время как дети могут демонстрировать взрослую мудрость.

Совместный поход на спектакль «Мой маленький человек» станет отличным поводом для обсуждения важности дружбы, её защиты и тех сложностей, с которыми мы можем столкнуться в её сохранении. Это важные темы, которые могут вызвать интересные беседы между родителями и детьми.

 

Купить билет на спектакль Мой маленький человек

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

Фотографии

Мой маленький человек Мой маленький человек Мой маленький человек Мой маленький человек Мой маленький человек

В ближайшие дни

С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
20 марта в 19:00 Шалом Шанхай
от 1760 ₽
Сталкер
16+
Драма
Сталкер
12 марта в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Теремок
Детский Музыка Интерактивный
Теремок
13 февраля в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше