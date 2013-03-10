Спектакль Мой любимый клоун

Театр «13 трамвай» представляет трагикомедию «Мой любимый клоун»

Сюжет спектакля основан на повести Василия Ливанова, известного не только как любимый многими Шерлок Холмс, но и как талантливый писатель. Это история о выборе, ответственности и настоящем мужестве.

Главный герой — молодой клоун Сергей Синицын. Его профессия — дарить радость и смех, однако он решает взять на себя огромную ответственность: усыновить шестилетнего мальчика из детского дома.

Спектакль ставит перед зрителями сложный выбор между привычной маской и подлинными чувствами, между лёгким смехом и настоящим счастьем. Это не просто история о цирке, а о жизни, где клоун должен проявить героизм не на арене, а в своей судьбе.

Андрей Яковлев, артист театра и мастер моноспектакля, проведёт вас через весь спектр эмоций — от улыбки до глубокого сопереживания.

Команда спектакля

Режиссер — Полина Гнездилова

Художник по костюмам — Маргарита Хаустова

Художник по свету — Николай Сотников

Звукорежиссер — Иван Михайленко

Исполнитель — Андрей Яковлев

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит задуматься о важности человеческих отношений.