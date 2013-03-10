Спектакль Мой любимый клоун

Оповещения от Киноафиши
Театр «13 трамвай» представляет трагикомедию «Мой любимый клоун»

Сюжет спектакля основан на повести Василия Ливанова, известного не только как любимый многими Шерлок Холмс, но и как талантливый писатель. Это история о выборе, ответственности и настоящем мужестве.

Главный герой — молодой клоун Сергей Синицын. Его профессия — дарить радость и смех, однако он решает взять на себя огромную ответственность: усыновить шестилетнего мальчика из детского дома.

Спектакль ставит перед зрителями сложный выбор между привычной маской и подлинными чувствами, между лёгким смехом и настоящим счастьем. Это не просто история о цирке, а о жизни, где клоун должен проявить героизм не на арене, а в своей судьбе.

Андрей Яковлев, артист театра и мастер моноспектакля, проведёт вас через весь спектр эмоций — от улыбки до глубокого сопереживания.

Команда спектакля

  • Режиссер — Полина Гнездилова
  • Художник по костюмам — Маргарита Хаустова
  • Художник по свету — Николай Сотников
  • Звукорежиссер — Иван Михайленко
  • Исполнитель — Андрей Яковлев

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит задуматься о важности человеческих отношений.

Март
10 марта вторник
19:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 1000 ₽
28 марта суббота
18:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 1000 ₽

