Спектакль Мой клоун

Мой клоун: концерт-ревю

Театр музыки и поэзии впервые представляет концерт-ревю, посвященный цирку — одному из самых ярких и сложных сценических искусств. Этот проект стал стартом в профессии для Елены Камбуровой и первым проводником к публике!

Цирковой дух

Клоун в цирке — это универсальный артист, владеющий множеством жанров: от пантомимы и литературных реприз до эквилибра, акробатики и жонглирования. Театральное посвящение клоуну — это попытка уловить и передать цирковой дух. Ярчайшим носителем этого духа был Леонид Енгибаров, «клоун с осенью в сердце», который задал новый вектор поэтически-романтическому цирку в XX веке.

Творческое наследие

Творческое наследие Енгибарова, его уникальный цирковой язык, а также воспоминания и размышления Елены Камбуровой о цирковом искусстве вдохновили режиссера Игоря Жигалова и музыкального руководителя Олега Синкина на создание этого необычного действа.

Путешествие в прошлое

Вместе с Еленой Антоновной зрители окажутся в 60-70-е годы прошлого века — в цирке ее воспоминаний. На импровизированной арене певцы, музыканты, клоуны-мимы, эквилибристы, акробаты и жонглеры представят все грани творчества циркового артиста и расскажут о его непростом пути.

Музыка и песни

Музыкально-цирковое обозрение основано на песнях из репертуара Елены Камбуровой, авторских композициях Олега Синкина, новеллах Леонида Енгибарова и других произведениях. Подзаголовок «4/4 пути» — это не только музыкальный размер, но и строчка из знаменитой песни Владимира Высоцкого, которая прозвучит в исполнении Елены Камбуровой:

«Посмотрите — вот он без страховки идет. Чуть правее наклон — упадет, пропадет! Чуть левее наклон — все равно не спасти! Но, должно быть, ему очень нужно пройти четыре четверти пути.»

Звучащие произведения

В концерте-ревю прозвучат:

Олег Синкин: «Вокализ», «Французский вальс», «Колесо», «Тема Любви», «Нечто Испанское»

«La Vie En Rose / Жизнь в розовом цвете» (Луи Гульельми/Луи Армстронг)

«Песня воздушной гимнастки» (муз. Евгения Крылатова, сл. Беллы Ахмадулиной)

«Qui me dira / Кто скажет мне» (муз. Франсиса Ле, сл. Николь Круазиль)

«Вальс клоуна» (муз. Юрия Саульского, сл. Григория Поженяна)

«Натянутый канат» (муз. и сл. Владимира Высоцкого)

«Маленький принц» (муз. Микаэла Таривердиева, сл. Николая Добронравова)

«Les Feuilles mortes / Опавшие листья» (муз. Ива Монтана)

Леонид Енгибаров: «Не обижайте человека», «Художнику», «Несколько слов о Ереване», «Дорога», «Пожар»

Предпремьерные показы

Предпремьерный показ состоится 5 июня 2025 года, а официальная премьера — 27 сентября 2025 года. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!