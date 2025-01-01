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Билеты от 1500₽
Киноафиша Мой клоун

Спектакль Мой клоун

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Мой клоун». Премьера концерта-ревю о цирковом искусстве

Театр музыки и поэзии с гордостью представляет премьеру концерт-ревю «Мой клоун», посвящённую удивительному миру цирка. Это событие знаменует собой важный этап в истории театра, ведь именно цирк стал отправной точкой для выдающейся карьеры Елены Камбуровой.

Цирк и его универсальные артисты

Клоун в цирке — это не просто артист, а универсальный мастер, владеющий множеством жанров: от пантомимы до акробатики и жонглирования. В этом спектакле мы стремимся передать цирковой дух через призму творчества Леонида Енгибарова, который стал образцом поэтически-романтического цирка XX века.

Творческое наследие и вдохновение

Творческое наследие Енгибарова, его уникальный цирковой язык и воспоминания Елены Антоновны Камбуровой о цирковом искусстве вдохновили режиссёра Игоря Жигалова и музыкального руководителя Олега Синкина на создание этого необычного спектакля. Вместе с Камбуровой зрители отправятся в 60-70-е годы прошлого века — в цирк её воспоминаний.

Музыкально-цирковое обозрение

На импровизированной арене выступят певцы, музыканты, клоуны, эквилибристы и акробаты, которые представят множество граней творчества циркового артиста и расскажут о его непростом пути. Концерт-ревю будет основано на песнях из репертуара Елены Камбуровой, авторских композициях Олега Синкина, а также новеллах Леонида Енгибарова.

Музыкальная программа

В программе прозвучат:

  • Олег Синкин - «Вокализ», «Французский вальс», «Танго», «Тема Любви», «Нечто Испанское»
  • Louis Armstrong - «La Vie En Rose» (в записи)
  • Евгений Крылатов, Белла Ахмадулина - «Песня воздушной гимнастки»
  • Francis Lai, Nicole Croisille - «Qui me dira» (перевод с французского – Максим Сапрыкин)
  • Юрий Саульский, Григорий Поженян - «Вальс клоуна»
  • Владимир Высоцкий - «Натянутый канат»
  • Микаэл Таривердиев, Николай Добронравов - «Маленький Принц»
  • Ив Монтан - «Опавшие листья»
  • Леонид Енгибаров - «Не обижайте человека», «Художнику», «Несколько слов о Ереване», «Дорога», «Пожар»

Дата премьеры

Премьера состоится 5 июня 2025 года. Не упустите возможность окунуться в мир циркового искусства вместе с выдающимися артистами!

Фото на странице - Георгий Чеботков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1500 ₽

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