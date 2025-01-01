Спектакль Мой клоун

«Мой клоун». Премьера концерта-ревю о цирковом искусстве

Театр музыки и поэзии с гордостью представляет премьеру концерт-ревю «Мой клоун», посвящённую удивительному миру цирка. Это событие знаменует собой важный этап в истории театра, ведь именно цирк стал отправной точкой для выдающейся карьеры Елены Камбуровой.

Цирк и его универсальные артисты

Клоун в цирке — это не просто артист, а универсальный мастер, владеющий множеством жанров: от пантомимы до акробатики и жонглирования. В этом спектакле мы стремимся передать цирковой дух через призму творчества Леонида Енгибарова, который стал образцом поэтически-романтического цирка XX века.

Творческое наследие и вдохновение

Творческое наследие Енгибарова, его уникальный цирковой язык и воспоминания Елены Антоновны Камбуровой о цирковом искусстве вдохновили режиссёра Игоря Жигалова и музыкального руководителя Олега Синкина на создание этого необычного спектакля. Вместе с Камбуровой зрители отправятся в 60-70-е годы прошлого века — в цирк её воспоминаний.

Музыкально-цирковое обозрение

На импровизированной арене выступят певцы, музыканты, клоуны, эквилибристы и акробаты, которые представят множество граней творчества циркового артиста и расскажут о его непростом пути. Концерт-ревю будет основано на песнях из репертуара Елены Камбуровой, авторских композициях Олега Синкина, а также новеллах Леонида Енгибарова.

Музыкальная программа

В программе прозвучат:

Олег Синкин - «Вокализ», «Французский вальс», «Танго», «Тема Любви», «Нечто Испанское»

Louis Armstrong - «La Vie En Rose» (в записи)

Евгений Крылатов, Белла Ахмадулина - «Песня воздушной гимнастки»

Francis Lai, Nicole Croisille - «Qui me dira» (перевод с французского – Максим Сапрыкин)

Юрий Саульский, Григорий Поженян - «Вальс клоуна»

Владимир Высоцкий - «Натянутый канат»

Микаэл Таривердиев, Николай Добронравов - «Маленький Принц»

Ив Монтан - «Опавшие листья»

Леонид Енгибаров - «Не обижайте человека», «Художнику», «Несколько слов о Ереване», «Дорога», «Пожар»

Дата премьеры

Премьера состоится 5 июня 2025 года. Не упустите возможность окунуться в мир циркового искусства вместе с выдающимися артистами!

Фото на странице - Георгий Чеботков