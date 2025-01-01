Спектакль Мой гений, мой ангел, мой друг

Камерный оркестр «Времена года» под управлением Заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашает зрителей в Музей А. С. Пушкина на уникальный музыкально-литературный спектакль, посвящённый 185-летию со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского.
В программе ожидается необычное исполнение инструментального, романсового, оперного и хорового наследия Чайковского. Зрители смогут насладиться вокальными версиями известных произведений, включая фрагменты из Первого фортепианного концерта и Пятой симфонии, а также любимые романсы и сцены из опер композитора.
В рамках спектакля будут представлены следующие музыкальные номера:
Продолжительность мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта. Вокальная группа театра-студии «Гармония» (школа №1874) и вокальная группа «Романс» Культурного центра «Феникс» также примут участие в постановке, под руководством художественного руководителя Ирины Барановой.
Не упустите возможность насладиться шедеврами Чайковского в новом свете!