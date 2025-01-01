Спектакль Мой гений, мой ангел, мой друг

Музыкально-литературный спектакль к 185-летию П. И. Чайковского

Камерный оркестр «Времена года» под управлением Заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашает зрителей в Музей А. С. Пушкина на уникальный музыкально-литературный спектакль, посвящённый 185-летию со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского.

Нестандартное прочтение классики

В программе ожидается необычное исполнение инструментального, романсового, оперного и хорового наследия Чайковского. Зрители смогут насладиться вокальными версиями известных произведений, включая фрагменты из Первого фортепианного концерта и Пятой симфонии, а также любимые романсы и сцены из опер композитора.

Особая программа вечера

В рамках спектакля будут представлены следующие музыкальные номера:

Вступление из Фортепианного концерта №1 (вокальная версия)

Анданте кантабиле из Симфонии №5 (вокальная версия)

Романсы: «Мой гений, мой ангел, мой друг» (сл. А. Фета) «Растворил я окно» (сл. К. Р.) «Вечер» (сл. Л. Мея) «Благословляю вас, леса» (сл. А. Толстого) «Я ли в поле да не травушка была» (сл. И. Сурикова) «День ли царит» (сл. А. Апухтина)

Избранные сцены из опер: «Евгений Онегин» «Пиковая дама» «Орлеанская дева»

Избранные пьесы из цикла «Времена года»: «Баркарола» «Подснежник» из цикла «Времена года»

Кантата «Москва» для хора с оркестром (финал)

Детали спектакля

Продолжительность мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта. Вокальная группа театра-студии «Гармония» (школа №1874) и вокальная группа «Романс» Культурного центра «Феникс» также примут участие в постановке, под руководством художественного руководителя Ирины Барановой.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Чайковского в новом свете!