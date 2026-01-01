Спектакль Мой дом

Интерактивная постановка в Красноярском театре кукол для самых маленьких

В Красноярском театре кукол зрителей ожидает уникальная интерактивная постановка, которая познакомит детей с взрослым миром через игру и творчество. Спектакль включает в себя множество интересных активностей, в которых юные зрители смогут участвовать напрямую.

Чудесная история о взрослении

Эта увлекательная история с капелькой волшебства поможет вашим детям освоить еще незнакомый мир взрослых. В ходе спектакля они будут отвечать на вопросы, помогать актерам создавать реквизит, рисовать свои дома и портреты самых близких — мамы и папы.

Что нового узнают зрители?

Спектакль открывает важные темы: самостоятельность, вежливость, любовь к природе и основы безопасного поведения на дороге. Эта информация будет подана доступно и интересно, чтобы дети могли ее усвоить.

Возвращение домой

В самом конце зрители вернутся обратно в свой уютный мир, что символизирует радость и безопасность домашнего окружения.

Режиссёр-постановщик Екатерина Ложкина-Белевич говорит: «Это спектакль об окружающем мире, о принятии его со всеми его трудностями, странностями и опасностями. И о себе в этом большом мире, как в большом-большом уютном доме».