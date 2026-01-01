Трогательный спектакль для всей семьи в театре Буфф

Музыкальный спектакль «Мой дедушка живет на Сатурне» расскажет историю мальчика по имени Вовка, который переехал в новый город, новый дом и, конечно, пошел в новую школу. Теперь ему предстоит найти своё место в классе, завести новых друзей и привыкнуть к новым условиям. Вовка продолжает общение с прежними одноклассниками через чат, но тоскует по дедушке, бывшему лётчику, который, как он считает, живет на далёкой планете Сатурн.

Душевная история о мечтах и семейных ценностях

Спектакль трогательно и с юмором показывает, как важны в жизни ребёнка семья, поддержка и настоящая дружба. Вовка переживает обычные для школьников сложности, но его фантазии о дедушке, живущем на Сатурне, помогают ему справляться с трудностями. Это история о том, как детские мечты и воспоминания о близких помогают видеть мир светлее.

Для детей и их родителей

Эта театральная фантазия станет интересной и детям, и взрослым. Простым, понятным языком спектакль рассказывает о важнейших темах — дружбе, семейных ценностях и мечтах, которые делают мир ярче.

Автор сценария и режиссер постановки — Екатерина Соболева, ученица народного артиста России Исаака Штокбанта. Она также создала такие детские спектакли театра «Буфф», как «Школа магии», «Встретил Ёжик Медвежонка» и «Премиленькое королевство».