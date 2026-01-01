Оповещения от Киноафиши
Мой дедушка живет на Сатурне
Киноафиша Мой дедушка живет на Сатурне

Спектакль Мой дедушка живет на Сатурне

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о школьной жизни в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится яркий спектакль, посвящённый школьной жизни. Это история о поиске гармонии в семье и школе, а также о стремлении сделать реальный мир более привлекательным, чем виртуальный. Главное в спектакле — простота и глубина, которые приятно удивят зрителей.

О спектакле

Спектакль создан под руководством Екатерины Соболевой, ученицы известного режиссёра Исаака Штокбанта. Екатерина является автором множества детских спектаклей театра «Буфф», среди которых такие замечательные работы, как «Школа магии» и «Встретил Ёжик Медвежонка». Эта постановка обещает быть яркой и запоминающейся, благодаря молодой команде артистов, которая сможет донести важные идеи до детей и их родителей.

Темы, затронутые в спектакле

Спектакль поднимает важные вопросы о том, как создать атмосферу мира и гармонии как в семье, так и в школе, и как наладить отношения с новыми друзьями. Он рассказывает о том, что счастье заключается в понимании и принятии, что, безусловно, станет близким и понятным каждому зрителю.

Приходите в Театр «Буфф» за незабываемыми эмоциями и важными уроками о детстве и взаимопонимании!

В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽
14:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽
11 апреля суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽

Фотографии

Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне Мой дедушка живет на Сатурне

