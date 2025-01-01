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Мой дедушка был вишней
Киноафиша Мой дедушка был вишней

Спектакль Мой дедушка был вишней

Погружение в атмосферу Италии и детской беззаботности 6+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль о детстве, памяти и жизни

Спектакль «Мой дедушка был вишней» — это теплое воспоминание о детстве, проведенном в итальянской деревне. Мальчик Тонино всегда рядом с бабушкой и дедушкой, и хотя все говорят по-русски, атмосферу этого места невозможно спутать с чем-то еще. Вокруг — гуси, деревья, рыбалка и бесконечные детские шалости: от прыжков на деревья до поездок на велосипеде.

Семейные отношения и особенная встреча

В деревне всегда весело, пока не приезжают городские бабушка и дедушка, и всё вокруг не замирает на паузе — тихий чай и молчание. Это напоминание о том, как быстро проходит время, и о том, как детство нельзя вернуть. Но тут же наступает момент радости: дети не могут долго грустить. Ведь, если ты слушаешь, тебе шепчет вишня...

Спектакль о вечных ценностях

«Мой дедушка был вишней» — это не только о воспоминаниях. Это спектакль о самых важных вещах: о жизни и смерти, дружбе и верности, искренности и доброте. О том, что человек не умирает, пока его воспоминания живут в мире, полном любви и заботы — даже если это всего лишь вишневое дерево, которое продолжает жить для него.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
13:00 от 1200 ₽

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