Спектакль о детстве, памяти и жизни

Спектакль «Мой дедушка был вишней» — это теплое воспоминание о детстве, проведенном в итальянской деревне. Мальчик Тонино всегда рядом с бабушкой и дедушкой, и хотя все говорят по-русски, атмосферу этого места невозможно спутать с чем-то еще. Вокруг — гуси, деревья, рыбалка и бесконечные детские шалости: от прыжков на деревья до поездок на велосипеде.

Семейные отношения и особенная встреча

В деревне всегда весело, пока не приезжают городские бабушка и дедушка, и всё вокруг не замирает на паузе — тихий чай и молчание. Это напоминание о том, как быстро проходит время, и о том, как детство нельзя вернуть. Но тут же наступает момент радости: дети не могут долго грустить. Ведь, если ты слушаешь, тебе шепчет вишня...

Спектакль о вечных ценностях

«Мой дедушка был вишней» — это не только о воспоминаниях. Это спектакль о самых важных вещах: о жизни и смерти, дружбе и верности, искренности и доброте. О том, что человек не умирает, пока его воспоминания живут в мире, полном любви и заботы — даже если это всего лишь вишневое дерево, которое продолжает жить для него.