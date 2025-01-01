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Мой дедушка был вишней
Киноафиша Мой дедушка был вишней

Спектакль Мой дедушка был вишней

Постановка
Новый театр 6+
Режиссер Виктория Шаламова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Тонино: В мире воспоминаний

Приглашаем вас на удивительное театральное представление о мальчике Тонино и его семье. Эта история полна трогательных моментов, которые заставят вас задуматься о важнейших аспектах жизни: любви, преданности и одиночестве.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Тонино, сталкивается с разладом в своей семье. Его необычный дедушка, который может понимать речь деревьев, играет ключевую роль в его жизни. Этот мудрый персонаж верит, что «человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». Именно через призму этой философии Тонино начинает осмысливать свои чувства и переживания.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы: одиночество, любовь и заботу близких. Он показывает, как сложно быть собой в мире, полном ожиданий и требований. В каждой сцене зрители увидят, как Тонино учится понимать жизнь и смерть, а также обретает смелость совершать поступки, не боясь быть смешным.

Интересные факты

«Тонино: В мире воспоминаний» — это не просто спектакль, а настоящая поэма о жизни. Режиссер использует элементы театра абсурда, чтобы подчеркнуть внутренние переживания героев. Также в спектакле задействованы оригинальные музыкальные композиции, создающие уникальную атмосферу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽
Воронеж, 30 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
15:00 от 1300 ₽ 19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней Мой дедушка был вишней

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