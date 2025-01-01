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Мой Чайковский
Билеты от 1500₽
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Спектакль Мой Чайковский

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Авторский спектакль-концерт Илзе Лиепа о Чайковском

Авторский спектакль-концерт Илзе Лиепа погружает зрителей в мир великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, так как программа составлена с целью максимально полно представить творческое наследие композитора.

Сюжет

В основу сюжета легли редкие письма и воспоминания близких Чайковского, которые раскрывают его творческие поиски в жанре балета. Зрители смогут увидеть малоизвестные страницы жизни и творчества композитора в период создания таких легендарных произведений, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Исполнение

На спектакле будут представлены не только фрагменты из известных балетов Чайковского, но и современные номера, поставленные на его музыку. В исполнении солистов ведущих театров страны зрители смогут насладиться как классическими, так и новыми интерпретациями.

Проводник в мир музыки

Блистательная Илзе Лиепа станет проводником в мир Чайковского, рассказывая об истории создания его шедевров, мечтах и надеждах великого композитора. Уникальные живые видео-декорации перенесут зрителей в сказочный мир его балетов, а редчайшие фотографии и архивные материалы позволят прикоснуться к жизни и судьбе гения.

Технические особенности

Следует отметить, что в спектакле используется музыкальная фонограмма, что создает особую атмосферу и позволяет сосредоточиться на визуальных и эмоциональных аспектах представления.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в мир музыки Чайковского вместе с Илзе Лиепа!

В ролях
Илзе Лиепа

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

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