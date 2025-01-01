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Мой Брод
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Спектакль Мой Брод

18+
Продолжительность 1 час 20 мин, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-размышление по стихам Иосифа Бродского

«МОЙ БРОД» — это моноспектакль петербургского актёра Марка Гаврилова, основанный на творчестве великого русского поэта Иосифа Бродского. Но это далеко не просто чтецкое исполнение. Это драматический спектакль, глубоко погружающий в тексты Бродского, выстраивая их в современную драматургию и создавая диалог, который затрагивает важнейшие вопросы нашего времени.

О чём спектакль?

В спектакле фрагменты прозы и стихов Бродского становятся поводом для размышлений и диспута на острые темы: от социальных и политических проблем до духовных и житейских вопросов. Герой спектакля, от лица которого ведётся разговор, ставит высказывания поэта в контекст сегодняшнего дня, что делает их неожиданно актуальными и близкими каждому зрителю.

Это не просто разбор стихов, а попытка найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас. Как найти свой путь в мире, полном сложностей и быстрых перемен? Как осмыслить текущие реалии, обращаясь к великому наследию поэта? «МОЙ БРОД» — это не просто спектакль, а попытка найти ответы на эти вопросы через произведения Бродского.

Новый взгляд на Бродского

В спектакле Гаврилов не использует привычные, широко известные тексты Бродского. Вместо этого, артист обращается к менее известным произведениям, создавая новый, неожиданный взгляд на творчество поэта. Этот подход может удивить зрителя, вызвать желание обсудить или даже поспорить, но, как утверждается в спектакле, «у каждого свой Брод».

«МОЙ БРОД» — это встреча с мыслью и поэзией Иосифа Бродского, которая проходит через личную призму современного человека, стремящегося найти ответы на вопросы жизни.

Режиссер
Александр Синотов
В ролях
Марк Гаврилов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
13:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мой Брод

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