Спектакль Мой Брель

Музыкальный спектакль-концерт в исполнении трех артистов в сопровождении оркестра

На сцене театра «Мастерская Фоменко» оживают песни и истории, вдохновленные жизнью и творчеством великого бельгийского певца Жака Бреля. Три актёра — Юрий Буторин, Николай Орловский и Юрий Титов — вместе с оркестром театра погружают зрителей в уникальный мир, наполненный эмоциями, воспоминаниями и магией его музыки.

О спектакле

Этот музыкальный спектакль-концерт — не биографическое повествование, а искренний разговор о жизни, её несовершенствах и красоте. Актёры делятся личными историями о том, как творчество Бреля стало частью их жизни, и исполняют его песни, насыщенные драматизмом и театральностью.

Юрий Титов:

«У Бреля песни актёрские, они требуют не просто вокального мастерства, но и глубокого проживания. Мы рискнули передать через них наши собственные истории, чувства и мысли».

В программе:

Прозвучат культовые хиты Бреля:

Bruxelles

Madeleine

Amsterdam

Marieke

Au Suivant

Ne Me Quitte Pas

La Valse à Mille Temps

Fils de...

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