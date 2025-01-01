Спектакль Мой Брель

На сцене театра «Мастерская Фоменко» оживают песни и истории, вдохновленные жизнью и творчеством великого бельгийского певца Жака Бреля. Три актёра — Юрий Буторин, Николай Орловский и Юрий Титов — вместе с оркестром театра погружают зрителей в уникальный мир, наполненный эмоциями, воспоминаниями и магией его музыки.
Этот музыкальный спектакль-концерт — не биографическое повествование, а искренний разговор о жизни, её несовершенствах и красоте. Актёры делятся личными историями о том, как творчество Бреля стало частью их жизни, и исполняют его песни, насыщенные драматизмом и театральностью.
Юрий Титов:
«У Бреля песни актёрские, они требуют не просто вокального мастерства, но и глубокого проживания. Мы рискнули передать через них наши собственные истории, чувства и мысли».
Прозвучат культовые хиты Бреля: