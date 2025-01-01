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Мой Брель
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Спектакль Мой Брель

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль-концерт в исполнении трех артистов в сопровождении оркестра

На сцене театра «Мастерская Фоменко» оживают песни и истории, вдохновленные жизнью и творчеством великого бельгийского певца Жака Бреля. Три актёра — Юрий Буторин, Николай Орловский и Юрий Титов — вместе с оркестром театра погружают зрителей в уникальный мир, наполненный эмоциями, воспоминаниями и магией его музыки.

О спектакле

Этот музыкальный спектакль-концерт — не биографическое повествование, а искренний разговор о жизни, её несовершенствах и красоте. Актёры делятся личными историями о том, как творчество Бреля стало частью их жизни, и исполняют его песни, насыщенные драматизмом и театральностью.

Юрий Титов:

«У Бреля песни актёрские, они требуют не просто вокального мастерства, но и глубокого проживания. Мы рискнули передать через них наши собственные истории, чувства и мысли».

В программе:

Прозвучат культовые хиты Бреля:

  • Bruxelles
  • Madeleine
  • Amsterdam
  • Marieke
  • Au Suivant
  • Ne Me Quitte Pas
  • La Valse à Mille Temps
  • Fils de...

Почему стоит посетить?

  • Погружение в творчество одного из самых уникальных артистов 20 века.
  • Искренние, трогательные и местами забавные истории от актёров.
  • Оригинальные исполнения, передающие всю глубину и страсть Бреля.
  • Живое музыкальное сопровождение, создающее атмосферу настоящего театрального праздника.
Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Юрий Титов
Николай Орловский
Николай Орловский
Юрий Буторин
Юрий Буторин
МУЗЫКАНТЫ: скрипка — Светлана Жемчужина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
22:00

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