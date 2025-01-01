Меню
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Режиссер Юрий Титов
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль-концерт «Мой Брель» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрителей ждёт уникальный спектакль-концерт «Мой Брель», режиссёром которого является Юрий Титов. Это не просто биография талантливого бельгийского певца Жака Бреля, а глубокие размышления и воспоминания трёх актёров, каждый из которых делится своим опытом знакомства с творчеством этого выдающегося артиста.

Структура спектакля

На сцене будут представлены Юрий Буторин, Николай Орловский и сам Юрий Титов. Вместе с оркестром театра они исполнят известные хиты Бреля, делясь своими необычными историями о том, как его песни повлияли на их жизни. «Я давно интересовался Брелем», – делится Титов. “В нашем театре есть замечательный актёр Юрий Буторин, в жизнь которого Брель вошёл намного раньше, чем в мою; и прекрасный Николай Орловский, у которого своя история знакомства с Брелем,” – добавляет он.

Темы спектакля

Спектакль «Мой Брель» предлагает зрителям не просто слушание музыки, а разговор о нелепостях и трудностях жизни, о взрослении и юношеском энтузиазме, которые помогают двигаться вперед. Это также история о мечте, к которой стремишься, даже когда кажется, что сил уже нет. И, конечно, все эти размышления сопровождаются оригинальными и яркими песнями «этого наглого бельгийца Жака».

Музыкальная составляющая

В спектакле прозвучат следующие произведения:

  • BRUXELLES – Jacques Brel / Gérard Jouannest
  • MADELEINE – Jacques Brel / Gérard Jouannest, Jean Corti
  • AMSTERDAM – Jacques Brel
  • MARIEKE – Jacques Brel / Gérard Jouannest
  • AU SUIVANT – Jacques Brel
  • NE ME QUITTE PAS – Jacques Brel
  • LA VALSE À MILLE TEMPS – Jacques Brel
  • FILS DE… – Jacques Brel / Gérard Jouannest, Jean Corti

Это яркое действо, сочетающее элементы театра и музыки, станет настоящим открытием для поклонников Жака Бреля и любителей театральных форм.

