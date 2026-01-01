Мой брат умер
Театр Наций 18+
Спектакль по сценарию Алексея Балабанова в театре Наций

В новом пространстве театра Наций пройдет постановка по сценарию Алексея Балабанова «Мой брат умер». Это история о слепом парне, который видит глазами умершего брата. В ней разворачивается цепочка событий, вдохновленная романами Федора Достоевского и Николая Лескова.

Режиссёр Максим Соколов выбрал жанр перформативной читки для этой работы, чтобы передать балабановский язык на сцене. Композитор Николай Комягин создал для спектакля несколько уникальных музыкальных произведений, которые дополняют атмосферу повествования.

«Мы пытаемся пройти через последний текст Алексея Балабанова или, по крайней мере, нащупать путь последнего героя отечественного кинематографа. Хочется узнать, понять и, возможно, предугадать его черты, которые можно разглядеть в сегодняшнем дне», — делится режиссер Максим Соколов.

Спектакль «Мой брат умер» стал первым мероприятием в большой программе «Слой», посвященной исследованию кинотекстов в Новом Пространстве Театра Наций. Это отличная возможность для тех, кто интересуется творчеством Алексея Балабанова и его влиянием на современное искусство.

Режиссер
Максим Соколов
В ролях
Сергей Волков
Илья Гененфельд
Григорий Артеменко
Елизавета Мартинес Карденас
Анна Соколкова

Июнь
4 июня четверг
19:00
Новое пространство Театра Наций Москва, Страстной б-р, 12, стр. 2
от 6000 ₽

