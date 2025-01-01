Театр на Васильевском готовит премьеру спектакля «Мой брат умер», сценарий которого был завершен известным режиссером Алексеем Балабановым всего за три дня до его трагической смерти. Это произведение погружает зрителей в уникальную историю о слепом молодом человеке, который видит мир глазами своего умершего брата.
Постановка пропитана духом произведений Федора Достоевского и Николая Лескова. Сюжетная линия разворачивается вокруг сложных и философских вопросов жизни, смерти и восприятия реальности. Слепой герой, обретая прозрение, проходит через череду событий, которые заставляют его переосмыслить ценности и отношения.
Команда постановщиков приняла решение использовать формат перформативной читки. Это позволяет глубже ощутить и понять балабановский язык, который так характерен для его творчества. Музыку к спектаклю написал композитор Николай Комягин, создавший несколько оригинальных произведений специально для этой постановки. Музыка станет важным элементом, подчеркивающим атмосферу и эмоциональную нагрузку спектакля.
Не упустите возможность увидеть спектакль «Мой брат умер» в Театре на Васильевском. Билеты уже в продаже!