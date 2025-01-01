Меню
Мой брат умер
Киноафиша Мой брат умер

Спектакль Мой брат умер

Постановка
Театр на Васильевском 18+
Продолжительность 1 час 50 мин
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мой брат умер» в Театре на Васильевском

Театр на Васильевском готовит премьеру спектакля «Мой брат умер», сценарий которого был завершен известным режиссером Алексеем Балабановым всего за три дня до его трагической смерти. Это произведение погружает зрителей в уникальную историю о слепом молодом человеке, который видит мир глазами своего умершего брата.

Сюжет и вдохновение

Постановка пропитана духом произведений Федора Достоевского и Николая Лескова. Сюжетная линия разворачивается вокруг сложных и философских вопросов жизни, смерти и восприятия реальности. Слепой герой, обретая прозрение, проходит через череду событий, которые заставляют его переосмыслить ценности и отношения.

Формат и музыкальное сопровождение

Команда постановщиков приняла решение использовать формат перформативной читки. Это позволяет глубже ощутить и понять балабановский язык, который так характерен для его творчества. Музыку к спектаклю написал композитор Николай Комягин, создавший несколько оригинальных произведений специально для этой постановки. Музыка станет важным элементом, подчеркивающим атмосферу и эмоциональную нагрузку спектакля.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Мой брат умер» в Театре на Васильевском. Билеты уже в продаже!

В ролях
Сергей Волков
Григорий Артеменко
Елизавета Мартинес
Анна Соколкова

Фотографии

Мой брат умер Мой брат умер Мой брат умер Мой брат умер
