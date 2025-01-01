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Мой бедный Марат
Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мой бедный Марат» — классика отечественного театра

«Мой бедный Марат» Алексея Арбузова — одна из самых значимых и репертуарных пьес российского театра. Написанная в 1964 году и впервые поставленная Анатолием Эфросом в 1965 году, она не теряет своей актуальности и продолжает оставаться востребованной на сценах театров. Эта пьеса по-прежнему очаровывает зрителей своей пронзительностью и глубокими философскими размышлениями о жизни, любви и войне.

Блокадный Ленинград и вечные вопросы

Сюжет пьесы разворачивается в блокадном Ленинграде. Герои Лика, Марат и Леонидик, потерявшие родных на войне, связываются не только дружбой, но и долговечным долгом перед друг другом. В блокадном городе, полном страха и лишений, они становятся самыми близкими людьми, и, несмотря на то что война и блокада рано или поздно заканчиваются, испытания, пережитые ими, остаются с героями навсегда.

Война в пьесе служит не только фоном для событий, но и метафорой того, как она меняет людей, заставляя их взрослеть прежде времени. События, пережитые героями, ставят перед ними вечные вопросы: что значит быть настоящим мужчиной и как остаться человеком, несмотря на все ужасы войны.

Любовный треугольник и драматические выборы

В центре сюжета — любовный треугольник. Трое подростков, встретившихся в страшном 1942 году, не похожи на обычных детей. Война отняла у них детство, и их взрослая жизнь началась до того, как они успели стать детьми. Арбузов показывает, как война формирует особый тип людей — внутренне раненых и травмированных, но одновременно обладающих высокой чуткостью и стремлением к близким отношениям.

Режиссура и актерская игра

Режиссер Александр Баргман, как никто другой, чувствует природу своих актеров и позволяет им максимально раскрыть их талант. В спектакле Евгений Шумейко, Олеся Казанцева и Сергей Агафонов создают глубокие и многослойные образы своих персонажей, передавая всю сложность и противоречивость их душевных состояний.

«Мой бедный Марат» — о любви и близости

Спектакль «Мой бедный Марат» — это не просто драматическая история о войне, а трогательная и эмоциональная пьеса о настоящей любви и близости. Это спектакль, который заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни, а также о том, как сохранить свою человечность, несмотря на все испытания.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Евгений Шумейко
Сергей Агафонов
Олеся Казанцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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