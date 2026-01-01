Спектакль Мой бедный Марат

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». В центре сюжета — трое подростков, живущих в блокадном Ленинграде. Каждый день они сталкиваются со смертью, но продолжают влюбляться, ревновать, страдать и утешать друг друга.

Это не только размышления о войне, но и разговор о поколении молодых людей, переживших Великую Отечественную войну, голод и страдания ради будущего. Спектакль найдет отклик у тех, кто интересуется историческими драмами и человеческими отношениями в условиях экстремальных испытаний.

Диалоги в трех частях

Как часто мы задумываемся о жизненных ценностях, когда теряем или, наоборот, находим что-то важное? Тогда-то и возникает повод поразмышлять о дружбе, любви, верности и цели жизни. Советский драматург Алексей Арбузов ставит перед своими героями сложные вопросы.

В полуразрушенном доме блокадного Ленинграда встречаются трое подростков. За окном их холодной квартиры царит угроза, но влюбленные сердца продолжают биться. «Мой бедный Марат» — это размышления не столько о войне. Это, прежде всего, разговор о том, что значит быть молодым в условиях страха и опасности.

Спектакль нашего театра посвящается 80-летию Победы и идет с антрактом.