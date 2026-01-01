Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой бедный Марат
Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Мой бедный Марат»: спектакль о дружбе на фоне войны

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». В центре сюжета — трое подростков, живущих в блокадном Ленинграде. Каждый день они сталкиваются со смертью, но продолжают влюбляться, ревновать, страдать и утешать друг друга.

Это не только размышления о войне, но и разговор о поколении молодых людей, переживших Великую Отечественную войну, голод и страдания ради будущего. Спектакль найдет отклик у тех, кто интересуется историческими драмами и человеческими отношениями в условиях экстремальных испытаний.

Диалоги в трех частях

Как часто мы задумываемся о жизненных ценностях, когда теряем или, наоборот, находим что-то важное? Тогда-то и возникает повод поразмышлять о дружбе, любви, верности и цели жизни. Советский драматург Алексей Арбузов ставит перед своими героями сложные вопросы.

В полуразрушенном доме блокадного Ленинграда встречаются трое подростков. За окном их холодной квартиры царит угроза, но влюбленные сердца продолжают биться. «Мой бедный Марат» — это размышления не столько о войне. Это, прежде всего, разговор о том, что значит быть молодым в условиях страха и опасности.

Спектакль нашего театра посвящается 80-летию Победы и идет с антрактом.

Купить билет на спектакль Мой бедный Марат

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
14:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Где цветы...
16+
Драма
Где цветы...
15 марта в 18:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 600 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
18 мая в 19:00 Красноярский театр оперы и балета
от 1500 ₽
Золушка
6+
Детский Музыка
Золушка
29 марта в 14:00 ДК железнодорожников
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше