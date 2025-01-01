Меню
Мой бедный Марат
Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Мой бедный Марат»: вечные ценности в условиях войны

Как часто мы задумываемся о жизненных ценностях? В моменты потерь или находок важного для нас мы переосмысляем дружбу, любовь, верность и жизненные задачи. Эти глубокие размышления станут центральной темой пьесы «Мой бедный Марат» советского драматурга Алексея Арбузова.

Сюжет и обстановка

Действие разворачивается в блокадном Ленинграде. В полуразрушенном доме за окном, наполненном холодом и страхом, встречаются трое подростков. В условиях постоянного присутствия смерти их молодые сердца наполняются любовью и ревностью, страданиями и утешением друг друга. Несмотря на все ужасы войны, они ищут поддержку и опору в дружбе.

Размышления о поколении

«Мой бедный Марат» — это не просто спектакль о войне. Это универсальный разговор о юном поколении, пережившем ужас Великой Отечественной войны, голод и страдания. Пьеса дает уникальную возможность зрителям погрузиться в трагическую атмосферу того времени и увидеть, как молодые люди боролись за свое будущее.

Дedicación к 80-летию Победы

Спектакль нашего театра приурочен к 80-летию Победы. Этот исторический контекст добавляет значимости постановке и позволяет глубже осмыслить темы, поднятые Арбузовым. Возможность увидеть спектакль должна вдохновить каждого на размышления о том, как важны человеческие отношения в трудные времена.

Постарайтесь не упустить шанса увидеть эту значимую работу, которая затрагивает сердца и умы зрителей.

