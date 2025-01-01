Спектакль Мой бедный Марат

Спектакль о любви в блокадном Ленинграде

Действие спектакля происходит в блокадном Ленинграде, где пересекаются судьбы двух одиноких молодых людей — девушки и парня. Между ними зарождается чувство, которое на протяжении всего действия, охватывающего и послевоенные годы, преодолевает множество трудностей и испытаний. Это история о том, как настоящая любовь может одержать победу в самых тяжелых ситуациях.

Жанр и создатели

Спектакль исполнен в жанре мелодрамы. Его постановка осуществлена режиссерами Евгением Царевым и Артемием Миллером, а ассистентом режиссера выступила Светлана Лисова. Предстоящая постановка отражает глубокие человеческие чувства и переживания.

Актерский состав

В ролях:

Марат — Алексей Удальцов

— Алексей Удальцов Леонидик — Илья Бочкарёв

— Илья Бочкарёв Лика — Элеонора Скрынникова

— Элеонора Скрынникова Человек от театра — Ольга Кривокорытова

Продолжительность и возрастная категория

Спектакль длится 1 час 30 минут. Рекомендуемая возрастная категория — 12+.

Студия «Безусловного театра»

Студия «Безусловного театра» — первый в России профессиональный театр, где артисты обладают различными формами инвалидности. За 11 лет своего существования студия завоевала множество наград на международных, всероссийских и городских фестивалях. Артисты театра представляют Людей с ограниченными возможностями и занимают призовые места по своим номинациям.

Театр является лауреатом «Премии МИРа» в номинации «Искусство во имя мира» и премии признания за сохранение наследия Санкт-Петербурга «Петербург и Петербуржцы». Художественный руководитель театра — Евгений Царев.