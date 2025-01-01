Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой бедный Марат
Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви в блокадном Ленинграде

Действие спектакля происходит в блокадном Ленинграде, где пересекаются судьбы двух одиноких молодых людей — девушки и парня. Между ними зарождается чувство, которое на протяжении всего действия, охватывающего и послевоенные годы, преодолевает множество трудностей и испытаний. Это история о том, как настоящая любовь может одержать победу в самых тяжелых ситуациях.

Жанр и создатели

Спектакль исполнен в жанре мелодрамы. Его постановка осуществлена режиссерами Евгением Царевым и Артемием Миллером, а ассистентом режиссера выступила Светлана Лисова. Предстоящая постановка отражает глубокие человеческие чувства и переживания.

Актерский состав

В ролях:

  • Марат — Алексей Удальцов
  • Леонидик — Илья Бочкарёв
  • Лика — Элеонора Скрынникова
  • Человек от театра — Ольга Кривокорытова

Продолжительность и возрастная категория

Спектакль длится 1 час 30 минут. Рекомендуемая возрастная категория — 12+.

Студия «Безусловного театра»

Студия «Безусловного театра» — первый в России профессиональный театр, где артисты обладают различными формами инвалидности. За 11 лет своего существования студия завоевала множество наград на международных, всероссийских и городских фестивалях. Артисты театра представляют Людей с ограниченными возможностями и занимают призовые места по своим номинациям.

Театр является лауреатом «Премии МИРа» в номинации «Искусство во имя мира» и премии признания за сохранение наследия Санкт-Петербурга «Петербург и Петербуржцы». Художественный руководитель театра — Евгений Царев.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат

В ближайшие дни

Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
12+
Иммерсивный
Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
11 октября в 19:20 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Безумие Алисы»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Безумие Алисы»
11 сентября в 23:35 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Квест «​Место преступления»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Место преступления»​
1 октября в 19:30 «Взаперти» на Миллионной
от 5100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше