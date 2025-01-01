Любовь в блокадном Ленинграде. Спектакль по пьесе Алексея Арбузова

Что мы хотим сказать этим спектаклем? Не напоминать о Великой Отечественной войне, а показать, что любовь, даже в самых трудных ситуациях, остается любовью. Эта пьеса - не о войне, а о настоящих чувствах, о жертве и о том, что любовь — это не просто физическая близость или курортные поездки.

Спектакль призывает зрителей осознать, что в жизни важно преодолевать себя. Мужчина должен совершать мужские поступки, а не просто ждать внимания к себе. Главная мысль пьесы заключается в том, что даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала.

Сюжет и действия

Действие спектакля разворачивается в блокадном Ленинграде, где встречаются два одиноких молодых человека — девушка и парень. Между ними вспыхивает любовь, которая на протяжении спектакля, охватывающего послевоенные десятилетия, сталкивается с различными, казалось бы, непреодолимыми испытаниями и в итоге побеждает.

Команда спектакля

Режиссер-постановщик — Евгений Царев, а режиссер — Артемий Миллер. Звукорежиссером, художником по костюмам и декорациям выступает Светлана Лисова.

Актерский состав