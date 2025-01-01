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Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мой бедный Марат» А. Арбузова в Самаре

Самарский художественный театр Витражи представляет спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе известного драматурга Александра Арбузова. Это произведение, написанное в 1971 году, продолжает оставаться актуальным и затрагивает важные темы человеческих отношений и поиска своего места в жизни.

О спектакле

«Мой бедный Марат» — это история о любви, утрате и надежде. Главные герои, столкнувшись с трудностями и предательством, пытаются найти путь к пониманию и прощению. Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным и заставит зрителей задуматься о вечных вопросах: что значит быть счастливым и как мы выбираем своих близких.

Интересные факты

Пьеса «Мой бедный Марат» была поставлена на многих сценах России и за ее пределами, получив признание как у зрителей, так и у критиков. Она исследует сложные человеческие эмоции и предлагает глубокое понимание человеческой природы. Самарский художественный театр обещает представить новую интерпретацию этой классики, наполненную современными акцентами.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 августа
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