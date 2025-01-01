Movie hits: звезды оперы и оркестр Глобалис

Музыкальный вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Movie hits», который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки!

Звезды оперы и оркестр Глобалис

На сцене выступят высококлассные вокалисты и оркестр Глобалис, которые исполнят самые известные хиты из мира кино и музыки. Вы услышите любимые песни таких легенд, как Whitney Houston, AC/DC, Roxette, Elton John и Муслим Магомаев. Каждый номер наполнен энергией и эмоциями, которые перенесут вас в мир незабываемых мелодий.

Программа вечера

В ходе концерта зрители смогут насладиться разнообразием музыкальных стилей: от киномузыки до хард-рока. Это даст возможность каждому найти что-то по душе. Уникальная аранжировка известных хитов в исполнении профессионалов создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не пропустите!

Концерт «Movie hits» — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живой музыкой в уютной обстановке джаз-клуба. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Дата и время концерта: уточняйте на сайте клуба.