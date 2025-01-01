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Movie hits: звезды оперы и оркестр Глобалис
Билеты от 2000₽
Киноафиша Movie hits: звезды оперы и оркестр Глобалис

Movie hits: звезды оперы и оркестр Глобалис

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Movie hits», который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки!

Звезды оперы и оркестр Глобалис

На сцене выступят высококлассные вокалисты и оркестр Глобалис, которые исполнят самые известные хиты из мира кино и музыки. Вы услышите любимые песни таких легенд, как Whitney Houston, AC/DC, Roxette, Elton John и Муслим Магомаев. Каждый номер наполнен энергией и эмоциями, которые перенесут вас в мир незабываемых мелодий.

Программа вечера

В ходе концерта зрители смогут насладиться разнообразием музыкальных стилей: от киномузыки до хард-рока. Это даст возможность каждому найти что-то по душе. Уникальная аранжировка известных хитов в исполнении профессионалов создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не пропустите!

Концерт «Movie hits» — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живой музыкой в уютной обстановке джаз-клуба. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Дата и время концерта: уточняйте на сайте клуба.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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