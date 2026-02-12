Выставка «Мотовесна» 2026 в Москве: Масштабное событие в мире мотоциклов
С 2 по 5 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» пройдет крупнейшее мотособытие этого сезона — выставка «Мотовесна». В этом году мероприятие обещает быть особенно насыщенным, ведь впервые за десятилетнюю историю выставка продлится целых четыре дня.
Что вас ждет на выставке?
Программа «Мотовесны» включает множество интересных мероприятий:
- Премьеры и презентации от ведущих производителей мототехники;
- Экспозиция мотоциклов, квадроциклов, техники для активного отдыха, запчастей и экипировки;
- XIX Moscow Custom & Tuning Show, где лучшие кастомайзеры России и соседних стран представят свои творения;
- Зрелищное соревнование по Суперэндуро с участием известных мотоспортсменов;
- Головокружительный стантрайдинг и мотофристайл;
- Моторсити ФЛЭТ ТРЕК с захватывающими гонками;
- Тест-драйвы техники, чтобы вы могли попробовать понравившиеся модели;
- Развлекательная программа на сцене, а также розыгрыши и конкурсы для всей семьи.
Лучшее начало мотосезона 2026
Выставка «Мотовесна» станет отправной точкой перед насыщенным мотосезоном. Это отличная возможность для всех любителей мотоциклов встретиться, пообщаться и насладиться атмосферой яркого события!
Приходите и станьте частью этого грандиозного праздника мотокультуры!