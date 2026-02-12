Выставка «Мотовесна» 2026 в Москве: Масштабное событие в мире мотоциклов

С 2 по 5 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» пройдет крупнейшее мотособытие этого сезона — выставка «Мотовесна». В этом году мероприятие обещает быть особенно насыщенным, ведь впервые за десятилетнюю историю выставка продлится целых четыре дня.

Что вас ждет на выставке?

Программа «Мотовесны» включает множество интересных мероприятий:

Премьеры и презентации от ведущих производителей мототехники;

Экспозиция мотоциклов, квадроциклов, техники для активного отдыха, запчастей и экипировки;

XIX Moscow Custom & Tuning Show, где лучшие кастомайзеры России и соседних стран представят свои творения;

Зрелищное соревнование по Суперэндуро с участием известных мотоспортсменов;

Головокружительный стантрайдинг и мотофристайл;

Моторсити ФЛЭТ ТРЕК с захватывающими гонками;

Тест-драйвы техники, чтобы вы могли попробовать понравившиеся модели;

Развлекательная программа на сцене, а также розыгрыши и конкурсы для всей семьи.

Лучшее начало мотосезона 2026

Выставка «Мотовесна» станет отправной точкой перед насыщенным мотосезоном. Это отличная возможность для всех любителей мотоциклов встретиться, пообщаться и насладиться атмосферой яркого события!

Приходите и станьте частью этого грандиозного праздника мотокультуры!