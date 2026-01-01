Оповещения от Киноафиши
О концерте

Сольный концерт гитарной группы из Ростова-на-Дону

В Уфе в Dom печати пройдет сольный концерт гитарной группы, которая завоевала популярность своим уникальным звучанием и энергичными выступлениями. Эта группа из Ростова-на-Дону порадует зрителей не только новыми композициями, но и всеми известными хитами прошлых лет.

Концерт будет интересен не только любителям живой музыки, но и поклонникам гитарной инструментальной музыки. Атмосфера погружения в мир звуков и ритмов подарит слушателям незабываемые эмоции и заряд энергии.

Не упустите возможность услышать живое исполнение, которое станет настоящим праздником для любителей музыки!

Апрель
9 апреля четверг
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽

