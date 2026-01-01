Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Motorama
Киноафиша Motorama

Motorama

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы Motorama в Нижнем Новгороде

В культурном пространстве DKRT состоится захватывающий сольный концерт гитарной группы Motorama из Ростова-на-Дону. Это событие обещает быть интересным для всех ценителей гитарной музыки и преданных поклонников коллектива.

Motorama известна своими выразительными композициями и энергичными выступлениями, которые захватывают зрителей с первых аккордов. Группа, созданная в 2005 году, зарекомендовала себя на музыкальной сцене благодаря уникальному стилю, сочетающему элементы пост-панка и инди-рока. Не пропустите возможность насладиться живым звучанием и мощной атмосферой!

Приходите на концерт Motorama и откройте для себя мир современных музыкальных идей и искренних эмоций.

Купить билет на концерт Motorama

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 марта в 19:30 Niko 1560
от 800 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
5 марта в 19:30 Improv Club
Билеты
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
28 февраля в 18:30 Руки вверх!
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше