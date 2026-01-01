Концерт группы Motorama в Нижнем Новгороде

В культурном пространстве DKRT состоится захватывающий сольный концерт гитарной группы Motorama из Ростова-на-Дону. Это событие обещает быть интересным для всех ценителей гитарной музыки и преданных поклонников коллектива.

Motorama известна своими выразительными композициями и энергичными выступлениями, которые захватывают зрителей с первых аккордов. Группа, созданная в 2005 году, зарекомендовала себя на музыкальной сцене благодаря уникальному стилю, сочетающему элементы пост-панка и инди-рока. Не пропустите возможность насладиться живым звучанием и мощной атмосферой!

Приходите на концерт Motorama и откройте для себя мир современных музыкальных идей и искренних эмоций.