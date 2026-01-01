Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Motorama
Киноафиша Motorama

Motorama

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт группы Motorama в Самаре

В концертном зале «Сигнал» в Самаре пройдет сольный концерт гитарной группы Motorama. Этот коллектив стал известен благодаря своему самобытному звучанию и динамичным выступлениям на сцене.

Музыкальное разнообразие

На концерте зрители смогут насладиться композициями в стилях инди-рок и альтернативный метал. Motorama представит свои лучшие хиты, которые обязательно понравятся поклонникам гитарного рока и любителям мощных музыкальных форматов.

Энергия и атмосфера

Концерты Motorama известны своей энергией и уникальной атмосферой. Не упустите возможность встретиться с артистами и насладиться живым исполнением, которое оставит яркие впечатления.

Купить билет на концерт Motorama

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
7 апреля вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

АК-47
18+
Хип-хоп
АК-47
21 марта в 19:00 Метелица-С
от 2500 ₽
Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
15 апреля в 20:00 Сигнал
от 2000 ₽
Plamenev
16+
Рок Русский рок
Plamenev
18 сентября в 20:00 Сигнал
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше