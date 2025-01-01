Меню
Motorama
Motorama

12+
Возраст 12+

О концерте

Большой сольный концерт гитарной группы из Ростова-на-Дону.

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1800 ₽
4 апреля суббота
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1800 ₽
7 апреля вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽
9 апреля четверг
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1800 ₽

