О концерте
Фотографии
Motorama
Motorama
12+
постпанк
Возраст
12+
О концерте
Большой сольный концерт гитарной группы из Ростова-на-Дону.
Развернуть
Купить билет на концерт Motorama
Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля
четверг
19:00
Пространство DKRT
Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
Купить билеты
от 1800 ₽
4 апреля
суббота
19:00
Big Twin Arena
Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
Купить билеты
от 1800 ₽
7 апреля
вторник
19:00
Сигнал
Самара, Лесная, 23, корп. 2
Купить билеты
от 1800 ₽
9 апреля
четверг
19:00
Dom Печати
Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
Купить билеты
от 1800 ₽
12 апреля
воскресенье
19:00
Фабрика
Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
Купить билеты
от 1800 ₽
Фотографии
В ближайшие дни
12+
Эстрада
Квартирник «Новогодник»
26 декабря в 19:00
Творческое объединение «Нетеатр»
от 2000 ₽
12+
Поп
Стас Пьеха
25 января в 19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2200 ₽
12+
Юмор
Новогодний концерт. Легенды юмора
3 января в 19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1500 ₽
