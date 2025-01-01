Меню
Mother Father Sisters Brother
Киноафиша Mother Father Sisters Brother

Спектакль Mother Father Sisters Brother

По мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры»
Постановка
БДТ им. Товстоногова 16+
Режиссер Сергей Ларионов
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Танцевально-драматический спектакль «MotherFatherSistersBrother» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится уникальный танцевально-драматический спектакль, основанный на пьесе А. П. Чехова «Три сестры». Его режиссером выступает Сергей Ларионов, который известен своим оригинальным подходом к классическим текстам.

Новая интерпретация классики

Сергей Ларионов пересказывает текст Чехова языком танцевального театра, интегрируя его в абсурдистский контекст Эжена Ионеско. Спектакль представлен в формате инверсии, где действие разворачивается от финала к началу. По сюжету семейная пара, мистер и миссис Смит, оказывается в доме Прозоровых и становится героями пьесы, пытаясь спасти трех сестер.

Психологический эксперимент

«MotherFatherSistersBrother» представляет собой психологический эксперимент, ориентированный на эмоциональные воздействия. Авторы стремятся исследовать глубокие переживания персонажей, которые сложно выразить словами. Спектакль особенно понравится зрителям, интересующимся современными интерпретациями классики и экспериментальным театром.

Цитата режиссера

Сергей Ларионов делится своими мыслями о пьесе: «Чехов воспринимается здесь не традиционно. Проблематика его драм невеличностная, а общечеловеческая. Это очень важно для современного понимания. Сестры Прозоровы существуют в состоянии безволия, их проблемы кажутся далекими в нашем мире». В этом спектакле акцент делается не на заурядные события, а на бесконечное течение жизни, в которой каждый момент может казаться «стоянкой воды».

Связь между текстом и движением

Спектакль исследует глубокие связи между текстом, звуком и невербальными жестами. Творческая команда создает образ осознанного сна, в котором зрители смогут погрузиться в атмосферу эмоционального напряжения и абсурда. Учитывая обширное влияние Чехова на современное искусство, «MotherFatherSistersBrother» — это возможность увидеть знакомый текст в совершенно новом свете.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир чеховских персонажей, от управления которыми зависит не только их судьба, но и судьба самого «чеховского» театра.

Январь
30 января пятница
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1000 ₽
31 января суббота
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1000 ₽

Фотографии

Mother Father Sisters Brother Mother Father Sisters Brother Mother Father Sisters Brother Mother Father Sisters Brother Mother Father Sisters Brother Mother Father Sisters Brother

