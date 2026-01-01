Концерт МОТ на Арена-Север

На сцене МОТ Арена-Север выступит Мот — артист лейбла Black Star и участник проекта Black Star Mafia. Его треки быстро занимают верхние строчки в музыкальных чартах, а популярность певца охватывает любителей хип-хопа и танцевальной музыки.

Мот — главный современный лирик страны. Его песни легко узнаваемы благодаря уникальному поэтическому стилю и глубокой философии текстов. Здесь вы сможете услышать как душевные баллады о любви, так и зажигательные хиты в жанрах хип-хоп и R&B.

Каждое выступление МОТа превращается в «самое громкое караоке в городе». Это настоящая феерия впечатлений и зажигательных танцев, от которых невозможно остаться на месте. Опыт артиста на сцене и живое исполнение под аккомпанемент лучших музыкантов страны создают атмосферу, которая покоряет сердца зрителей.

Хиты, которые запомнятся

В программе концерта вы услышите популярные композиции, такие как «Август - это ты», «Капкан», «Случайности не случайны», «Мурашками», «День и ночь», а также коллаборации с известными исполнителями: «Сопрано» с Ани Лорак, «Абсолютно всё» с Бьянкой, «Лилии» с Jony и «Паруса» с Zivert. Эти песни подойдут для любого поколения слушателей.

Награды и достижения

Мот — неоднократный лауреат авторитетных музыкальных премий, среди которых Золотой Граммофон, премия Муз ТВ, премия Ру ТВ, премия Жара и многие другие.

Телеэфир и медиа

Артист регулярно участвует в различных теле и радио шоу, выступая на федеральных каналах. Он был гостем «Вечернего Урганта», «Камеди Клаб», а также на праздничных концертах на Первом канале и в рамках фестивалей, таких как ВКонтакте и Жара.