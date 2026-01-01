Оповещения от Киноафиши
Мот
Мот

Мот

12+
Возраст 12+

О концерте

МОТ: ритмы, эмоции и незабываемое шоу

Погрузитесь в мир музыки и ярких эмоций вместе с МОТом, одним из самых популярных артистов современности. Его уникальный поэтический стиль и душевные баллады о любви сделают это событие поистине незабываемым.

Гармония стилей

МОТ сочетает в своем творчестве не только трогающие душу мелодии, но и зажигательные танцевальные хиты в стилях хип-хоп и RnB. Каждое его выступление превращается в «самое громкое караоке в городе», где зрители могут спеть вместе с артистом.

Хиты, которые врезаются в память

«Август - это ты», «капкан», «случайности не случайны» и многие другие хиты гарантируют, что каждый найдет песню по душе. Репертуар МОТа включает совместные работы с такими известными исполнителями, как Ани Лорак, Бьянка, Jony и Zivert.

Награды и признание

МОТ является неоднократным лауреатом престижных премий, таких как Золотой Граммофон, премия Муз Тв и премия Жара. Его талант был отмечен на различных телешоу, включая «Вечерний Ургант» и «Камеди Клаб», что подтверждает его статус звезды на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного спектакля и насладиться незабываемыми моментами под звуки любимых хитов. Встречайте МОТа на сцене, где одно выступление может навсегда изменить ваше понимание музыки!

Июнь
16 июня вторник
19:30
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 4000 ₽
17 июня среда
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 3500 ₽
19 июня пятница
19:30
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж

