МОТ
МОТ

МОТ

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт МОТа в Екатеринбурге

Артист МОТ выступит в Екатеринбурге в MTC Live Холле. Его музыкальный стиль уже снискал признание среди зрителей благодаря поэтическим текстам, глубокой философии и запоминающимся мелодиям. В репертуаре МОТа можно найти как душевные баллады о любви, так и энергичные треки в жанре хип-хоп и RnB.

Концерт будет сопровождаться живым звуком и профессиональными музыкантами, что придаст выступлению особую атмосферу. Это шоу понравится любителям лирического хип-хопа и RnB, а также всем, кто ценит мощные выступления с глубоким смыслом.

Энергия и эмоции на сцене

Каждое выступление МОТа — это не просто концерт, а настоящее событие. Артист создает «самое громкое караоке в городе», которое оставляет незабываемые эмоции у зрителей. На концерте услышите все главные хиты и насладитесь невероятной энергией, которую приносит МОТ.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного мероприятия 13 марта в Екатеринбурге.

Купить билет на концерт МОТ

Март
13 марта пятница
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3000 ₽

