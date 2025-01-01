Меню
Мосты времени
Киноафиша Мосты времени

Спектакль Мосты времени

Постановка
Парнас 16+
Режиссер Александр Грановецкий
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная драма о времени и выборе в постановке Александра Грановецкого

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который погружает зрителей в размышления о времени и трудном выборе между вымыслом и правдой. На сцене разворачивается драма персонажей, которые отчаянно пытаются найти потаённые тропинки к сердцам друг друга.

О чем спектакль?

В центре сюжета — человеческие отношения, полные недопонимания и сложных эмоций. Персонажи сталкиваются с внутренними конфликтами и вынуждены делать выбор, который может изменить их жизни навсегда. Эта история поднимает важные вопросы о честности, доверии и уязвимости в отношениях.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает быть не только эмоционально насыщенным, но и визуально привлекательным. Режиссура и сценография создают уникальную атмосферу, которая помогает зрителю глубже понять внутренний мир героев. Кроме того, в постановке участвуют талантливые актеры, которые подарят вам незабываемые моменты на сцене.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этой необычной театральной истории. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено! Откройте для себя мир театра, где каждый момент наполняется смыслом и эмоцией.

Санкт-Петербург, 5 октября
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5
19:30

В ближайшие дни

