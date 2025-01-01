Фестиваль «Мост дружбы» в Музее Щепкина: праздник музыки и таланта

В этом году на нашей сцене выступят яркие и талантливые юные артисты из разных уголков страны — ребята из Москвы, Воткинска, Смоленска и Тамбова. Фестиваль «Мост дружбы» объединит молодые таланты и предложит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Музыкальная программа

В программе фестиваля представлены произведения как классиков русской музыки, так и выдающихся западноевропейских композиторов. Наши юные музыканты, являющиеся лауреатами международных конкурсов, готовы поделиться своим искусством, зарядом вдохновения и атмосферой творчества.

Окунитесь в атмосферу дружбы и гармонии

Приходите поддержать молодые таланты! Фестиваль — это не просто музыкальное событие, а настоящий праздник, который объединяет сердца и города. Для зрителей это возможность соприкоснуться с искусством и увидеть, как творчество молодежи преодолевает расстояния.

Ждем вас на фестивале «Мост дружбы» — празднике музыки, который оставит лишь положительные эмоции и запомнится надолго!