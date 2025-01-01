Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мост дружбы
Билеты от 600₽
Киноафиша Мост дружбы

Мост дружбы

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Фестиваль «Мост дружбы» в Музее Щепкина: праздник музыки и таланта

В этом году на нашей сцене выступят яркие и талантливые юные артисты из разных уголков страны — ребята из Москвы, Воткинска, Смоленска и Тамбова. Фестиваль «Мост дружбы» объединит молодые таланты и предложит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Музыкальная программа

В программе фестиваля представлены произведения как классиков русской музыки, так и выдающихся западноевропейских композиторов. Наши юные музыканты, являющиеся лауреатами международных конкурсов, готовы поделиться своим искусством, зарядом вдохновения и атмосферой творчества.

Окунитесь в атмосферу дружбы и гармонии

Приходите поддержать молодые таланты! Фестиваль — это не просто музыкальное событие, а настоящий праздник, который объединяет сердца и города. Для зрителей это возможность соприкоснуться с искусством и увидеть, как творчество молодежи преодолевает расстояния.

Ждем вас на фестивале «Мост дружбы» — празднике музыки, который оставит лишь положительные эмоции и запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
17:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Василий Медведев
18+
Юмор
Василий Медведев
6 сентября в 22:00 Standup Café
от 1200 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
19 сентября в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
30 августа в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше