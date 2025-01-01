Меню
Мост через вечность. Концерт при свечах
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Пермской филармонии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган).

Программа концерта

В программу вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха и Ричарда Баха:

  • Фантазия Соль мажор BWV 572
  • Прелюдия и фуга ми минор BWV 533
  • Концерт Соль мажор BWV 592
  • Сицилиана из Сонаты BWV 1031 (транскрипция для органа Луи Вьерна)
  • Токката и фуга Фа мажор BWV 540
  • Прелюдия и фуга до минор BWV 549
  • Ария из Сюиты Ре мажор BWV 1068
  • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
  • Хоральная прелюдия Vor deinen Thron tret’ ich Hiermit BWV 668
  • Токката и фуга ре минор BWV 565

Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Творческое перекрестие двух гениев

Концерт посвящен творчеству двух уникальных художников: немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и американского писателя, философа Ричарда Баха. Интересно, что по семейному преданию Ричард Бах является отдаленным потомком великого кантора.

Сопоставляя творчество этих «родственников», мы заметим, как различны их пути и идеи. И.С. Бах был верным сторонником лютеранства и христианства, в то время как Ричард Бах создает свою интерпретацию Мессии. В книге «Иллюзии» он делится своими размышлениями о встречах и расставаниях с «Мессией», перекликаясь с учением Карлоса Кастанеды.

Важно отметить, что мы не можем с уверенностью утверждать о реальности их встреч, однако это не умаляет значения их мудрости. Дон Хуан, ведя Кастанеду по пути воина и мага, а Дональд Шимода, обучая Ричарда Баха создавать собственное пространство и время, помогают нам понять, что музыка и слово могут стать мостом между временем и пространством.

Музыка как символ вечности

Иоганн Себастьян Бах, создавая музыкальные пространства, использует орган — инструмент, звук которого символизирует вечность и бесконечность, по мнению австрийского органиста Ханса Хазельбека. Этот концерт станет волшебным путеводителем для всех ценителей музыки!

