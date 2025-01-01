Музыкальное путешествие в Пермской филармонии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган).

Программа концерта

В программу вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха и Ричарда Баха:

Фантазия Соль мажор BWV 572

Прелюдия и фуга ми минор BWV 533

Концерт Соль мажор BWV 592

Сицилиана из Сонаты BWV 1031 (транскрипция для органа Луи Вьерна)

Токката и фуга Фа мажор BWV 540

Прелюдия и фуга до минор BWV 549

Ария из Сюиты Ре мажор BWV 1068

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Хоральная прелюдия Vor deinen Thron tret’ ich Hiermit BWV 668

Токката и фуга ре минор BWV 565

Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Творческое перекрестие двух гениев

Концерт посвящен творчеству двух уникальных художников: немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и американского писателя, философа Ричарда Баха. Интересно, что по семейному преданию Ричард Бах является отдаленным потомком великого кантора.

Сопоставляя творчество этих «родственников», мы заметим, как различны их пути и идеи. И.С. Бах был верным сторонником лютеранства и христианства, в то время как Ричард Бах создает свою интерпретацию Мессии. В книге «Иллюзии» он делится своими размышлениями о встречах и расставаниях с «Мессией», перекликаясь с учением Карлоса Кастанеды.

Важно отметить, что мы не можем с уверенностью утверждать о реальности их встреч, однако это не умаляет значения их мудрости. Дон Хуан, ведя Кастанеду по пути воина и мага, а Дональд Шимода, обучая Ричарда Баха создавать собственное пространство и время, помогают нам понять, что музыка и слово могут стать мостом между временем и пространством.

Музыка как символ вечности

Иоганн Себастьян Бах, создавая музыкальные пространства, использует орган — инструмент, звук которого символизирует вечность и бесконечность, по мнению австрийского органиста Ханса Хазельбека. Этот концерт станет волшебным путеводителем для всех ценителей музыки!