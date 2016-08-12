Концерт Moskwitch: Четыре года в музыке

Moskwitch — суперансамбль, созданный продюсером и гитаристом Романом Хомутским, известным своими проектами Uratsakidogi, «РАСТИЧ» и «7Раса». Этот инди-фолк коллектив прославился совместными выступлениями с такими группами, как «Аффинаж», «Психея», «ПТВП» и Moon Far Away.

В 2026 году Moskwitch отпразднует своё четырёхлетие, подготовив для своих поклонников единственный концерт. Зрители смогут насладиться большой праздничной программой, которая включает новые песни, каверы, а также наиболее популярные композиции из ранее выпущенных альбомов «ХАНДРА» и «ЧЁРНОБЕЛЫЙ». Этот концерт станет отличной возможностью услышать творчество группы в живом исполнении и зарядиться позитивной энергией.