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Moskwitch
Билеты от 1000₽
Киноафиша Moskwitch

Moskwitch

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Moskwitch: Четыре года в музыке

Moskwitch — суперансамбль, созданный продюсером и гитаристом Романом Хомутским, известным своими проектами Uratsakidogi, «РАСТИЧ» и «7Раса». Этот инди-фолк коллектив прославился совместными выступлениями с такими группами, как «Аффинаж», «Психея», «ПТВП» и Moon Far Away.

В 2026 году Moskwitch отпразднует своё четырёхлетие, подготовив для своих поклонников единственный концерт. Зрители смогут насладиться большой праздничной программой, которая включает новые песни, каверы, а также наиболее популярные композиции из ранее выпущенных альбомов «ХАНДРА» и «ЧЁРНОБЕЛЫЙ». Этот концерт станет отличной возможностью услышать творчество группы в живом исполнении и зарядиться позитивной энергией.

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Август
12 августа среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

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