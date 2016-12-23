Существование музыкального проекта MOSKWITCH (или «Москвич») говорит о том, что российская музыкальная сцена продолжает развиваться. Эта супергруппа включает в себя известных музыкантов из различных альтернативных и рок-коллективов.
Роман Хомутский известен по группам Uratsakidogi, «Растич» и экс-«7Раса». Александр Корюковец работал с Аффинажом и был частью Аквариума, а Наталья Евстегнеева прославилась в группах Джуна.
Особенностью проекта является активное привлечение приглашенных музыкантов из других известных коллективов. Это позволяет создавать уникальные композиции и расширять музыкальные границы. В записи их альбома «ЧЁРНОБЕЛЫЙ» принимали участие около двадцати музыкантов, среди которых — участники Аффинажа, ПТВП, The Translators, Sakura, Джуна и многие другие.
Ожидается, что зрителей ждет уникальный музыкальный опыт, который подарит солнечное настроение и заряд энергии. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу живого выступления!