Moskwitch
Билеты от 1000₽
Киноафиша Moskwitch

Moskwitch

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный проект MOSKWITCH: концерт на Арбате

Существование музыкального проекта MOSKWITCH (или «Москвич») говорит о том, что российская музыкальная сцена продолжает развиваться. Эта супергруппа включает в себя известных музыкантов из различных альтернативных и рок-коллективов.

О группе MOSKWITCH

  • Жанр: Инди-рок, пост-рок и альтернативная музыка.
  • Основатели: Проект был основан летом 2022 года продюсером и гитаристом Романом Хомутским, аккордеонистом Александром Корюковцом и Натальей Евстегнеевой.

Роман Хомутский известен по группам Uratsakidogi, «Растич» и экс-«7Раса». Александр Корюковец работал с Аффинажом и был частью Аквариума, а Наталья Евстегнеева прославилась в группах Джуна.

Концепция и музыкальное сотрудничество

Особенностью проекта является активное привлечение приглашенных музыкантов из других известных коллективов. Это позволяет создавать уникальные композиции и расширять музыкальные границы. В записи их альбома «ЧЁРНОБЕЛЫЙ» принимали участие около двадцати музыкантов, среди которых — участники Аффинажа, ПТВП, The Translators, Sakura, Джуна и многие другие.

Концерт в клубе 16 тонн на Арбате

Ожидается, что зрителей ждет уникальный музыкальный опыт, который подарит солнечное настроение и заряд энергии. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу живого выступления!

Купить билет на концерт Moskwitch

Декабрь
23 декабря вторник
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

