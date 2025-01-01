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Moskwitch
Билеты от 1000₽
Киноафиша Moskwitch

Moskwitch

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Дебютный концерт суперансамбля Moskwitch в тоннах

Суперансамбль Moskwitch готов порадовать своих поклонников! В этом месяце музыканты представят свой второй лонгплей и отметят трёхлетие дебютным сольным концертом. Это будет уникальная возможность увидеть на сцене двух талантливых исполнителей — Романа Хомутского и Александра Корюковца.

Уникальная акустическая программа

На концерте зрителей ждёт полноценная акустическая программа с композициями из обоих альбомов, а также неожиданными каверами и редкими треками. Это первый случай, когда Хомутский и Корюковец выступят вместе на одной сцене.

О суперансамбле

Moskwitch был основан летом 2022 года продюсером и гитаристом Романом Хомутским, известным по проектам Uratsakidogi, Растич и экс-участнику 7Раса, а также аккордеонистом Александром Корюковцом, который до этого работал с Аффинаж и Аквариумом.

Творческий путь

За три года существования в формате студийного проекта, Moskwitch выпустил более десятка синглов, среди которых коллаборации с такими группами, как Психея, Аффинаж, Moon Far Away и Кофе.

Новый альбом «Хандра»

В записи альбома «Хандра» (2023) принимали участие более полутора десятка известных артистов, включая саксофониста Сергея Летова, а также музыкантов из групп Психея, Ермак!, Moon Far Away, Uratsakidogi, Helvegen и многих других. Второй полноформатный релиз по количеству гостей и композиций превзошёл предшественника и также выполнен в жанре инди-фолк.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в ближайшее время, следите за анонсами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
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20:00 от 1000 ₽

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