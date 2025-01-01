Спектакль Москвички

Женские судьбы в спектакле Игоря Яцко «Москвички»

В Москве, в знаменитом «Доме под юбкой», расположенном на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы, живет семья Степановых: прабабушка, бабушка, мать и дочь. Четыре женщины, каждая из которых имеет свою непростую судьбу, переживает свои тяготы и заботы, но в то же время находит свои радости.

Действие спектакля происходит 21 декабря 2022 года, в день рождения внучки Маши, которая начинает ступать на путь взрослой жизни. Четыре эпохи, четыре взгляда на жизнь, любовь, историю и политику переплетаются в этом произведении. Несмотря на бесконечные споры, которые отражают столкновение времен, главная идея все же объединяет героинь: устремление к будущему, свету и добру.

Актуальность и тематическая глубина

Пьеса Марии Рождественской стала одной из победительниц драматургического конкурса «Москва и москвичи», проводимого Театром Моссовета при поддержке Департамента культуры города Москвы. Жюри отметило её актуальность и способность поднимать важные темы, которые, с одной стороны, характеризуют свое время, а с другой, затрагивают вечные проблемы «отцов и детей».

Герои и пространство

Важным аспектом спектакля является то, что все главные герои – это женщины, а мужчины остаются за пределами сцены. Каждый из них по разным причинам исчез из их жизни. Тем не менее, неизменным остается только место – Москва, и сам «Дом под юбкой» нередко соседствует с знаковыми для разных поколений москвичей локациями: памятником Пушкину, Галереей Актер и знаменитым Елисеевским магазином.

Кроме того, через бульвар расположен первый Макдональдс в стране, о котором героини вспоминают с усмешкой и ностальгией. Улица Тверская, на которой происходит действие, представляет собой магистраль, по которой проходила и продолжает проходить история Москвы, России и всего народа.