Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Москвички
Билеты от 1000₽
Киноафиша Москвички

Спектакль Москвички

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Женские судьбы в спектакле Игоря Яцко «Москвички»

В Москве, в знаменитом «Доме под юбкой», расположенном на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы, живет семья Степановых: прабабушка, бабушка, мать и дочь. Четыре женщины, каждая из которых имеет свою непростую судьбу, переживает свои тяготы и заботы, но в то же время находит свои радости.

Действие спектакля происходит 21 декабря 2022 года, в день рождения внучки Маши, которая начинает ступать на путь взрослой жизни. Четыре эпохи, четыре взгляда на жизнь, любовь, историю и политику переплетаются в этом произведении. Несмотря на бесконечные споры, которые отражают столкновение времен, главная идея все же объединяет героинь: устремление к будущему, свету и добру.

Актуальность и тематическая глубина

Пьеса Марии Рождественской стала одной из победительниц драматургического конкурса «Москва и москвичи», проводимого Театром Моссовета при поддержке Департамента культуры города Москвы. Жюри отметило её актуальность и способность поднимать важные темы, которые, с одной стороны, характеризуют свое время, а с другой, затрагивают вечные проблемы «отцов и детей».

Герои и пространство

Важным аспектом спектакля является то, что все главные герои – это женщины, а мужчины остаются за пределами сцены. Каждый из них по разным причинам исчез из их жизни. Тем не менее, неизменным остается только место – Москва, и сам «Дом под юбкой» нередко соседствует с знаковыми для разных поколений москвичей локациями: памятником Пушкину, Галереей Актер и знаменитым Елисеевским магазином.

Кроме того, через бульвар расположен первый Макдональдс в стране, о котором героини вспоминают с усмешкой и ностальгией. Улица Тверская, на которой происходит действие, представляет собой магистраль, по которой проходила и продолжает проходить история Москвы, России и всего народа.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Мария Кнушевицкая
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Валентина Карева
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Лилия Волкова
Лилия Волкова

Купить билет на спектакль Москвички

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
29 января четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
14 февраля суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Черевички
16+
Опера
Черевички
14 января в 19:00 Геликон-опера
от 3300 ₽
Макбет. Кабаре
18+
Премьера Драма Музыка Пластический
Макбет. Кабаре
29 декабря в 19:00 Филиал Театра им. Пушкина
от 400 ₽
Амадей
16+
Драма
Амадей
4 февраля в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 2800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше