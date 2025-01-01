Меню
6+
Режиссер Ольга Румянцева
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

«Москвичка» – спектакль по рассказам и стихам Ольги Рожкиной с песнями Булата Окуджавы

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Москвичка», который основан на рассказах и стихах Ольги Рожкиной и сопровождается песнями Булата Окуджавы. Это произведение расскажет о жизни москвички, выросшей в коммунальной квартире в самом сердце столицы.

История вдохновения

Главная героиня делится историями о своей бабушке, воспитанной в сиротском доме, которая имела счастье видеть Айседору Дункан. Зрители узнают о папе-чугунолитейщике Юрии «Долгоруком» и маме, воспитывавшей идеальную дочь. Эти портреты образуют яркую мозаику московской жизни.

Космос и судьбоносные встречи

Одним из самых захватывающих моментов спектакля станет рассказ о встрече Юрия Гагарина через два дня после его исторического полёта в космос. Эта деталь придаёт постановке особую значимость, привлекая внимание к достижениям советской эпохи.

Свадьба без жениха

В спектакле также затрагивается тема свадьбы без жениха и свадебное платье из «Берёзки», что добавляет нотку иронии и одновременно глубины к повествованию о жизни героини.

Любимые маршруты столицы

Нельзя не упомянуть и о любимом московском маршруте героини, который олицетворяет не только её личные воспоминания, но и дух самого города. «Москвичка» – это своего рода любовное письмо к Москве, олицетворяющее её уникальность и характер.

Автор и исполнитель

Автором постановки и исполнителем главной роли является Ольга Румянцева, которая с неподдельной искренностью передаёт атмосферу эпохи и эмоциональную палитру своей героини.

Не упустите шанс погрузиться в историю о самом лучшем городе на планете – о Москве. Спектакль «Москвичка» обещает стать незабываемым событием!

12 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
19:00 от 700 ₽

