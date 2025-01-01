Спектакль Москва–Петушки

Моноспектакль по поэме Венедикта Ерофеева в Малом театре кукол

Моноспектакль Москва-Петушки — это история о человеке, который стремится постигнуть суть жизни, но оказывается отчужденным от простых смертных. Его путешествие — не просто физическое, а метафизическое, в поисках смысла в мире, где истинная справедливость и всеобщее благо кажутся невозможными. В окружении предметов стекольной промышленности, из которых складывается его жизнь, он делится своей исповедью, полненной размышлениями о каждом из нас.

Для кого этот спектакль?

Спектакль особенно понравится тем, кто готов посмеяться над собой, кто не боится задуматься о смысле бытия и заглянуть в глубины человеческой души. Москва-Петушки — это не просто история о прошлом, но и о настоящем, о нас, с вами. Это шанс увидеть себя через призму абсурда и иронии, поднятых героями спектакля.

Приходите и откройте для себя этот необычный, полон юмора и философии моноспектакль, в котором каждый зритель может найти что-то важное и личное.