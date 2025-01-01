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Москва–Петушки
Билеты от 1200₽
Киноафиша Москва–Петушки

Спектакль Москва–Петушки

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Постмодернистская поэма Венедикта Ерофеева

Мучительные размышления переплетаются с воспоминаниями, а желание «немедленно выпить» сталкивается с стремлением непременно добраться до Петушков. Банальная поездка на электричке превращается в извилистый, полный опасностей и соблазнов путь, который становится отражением самой жизни.

Человек знаний и его борьба с реальностью

Герой — человек энциклопедических знаний — измеряет дорогу выпитым, вспоминает все, что было до Петушков, и жонглирует цитатами и датами. В его сознании происходит отчаянная борьба: он стремится вырваться из пограничного состояния, в котором находится, и мечтает о Петушках как о вожделенном рае.

Смешение реальности и потустороннего мира

В его сознании реальность сливается с потусторонним миром: продавцы и пассажиры становятся ангелами и бесами. Это — те самые сущности, которые прервали его путь к раю.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Олег Анищенко
Карина Дымонт
Андрей Санников
Артур Хачатрян
Александр Шатохин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
21:00 от 1200 ₽

Фотографии

Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки

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