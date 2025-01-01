Спектакль Москва–Петушки

Постмодернистская поэма Венедикта Ерофеева

Мучительные размышления переплетаются с воспоминаниями, а желание «немедленно выпить» сталкивается с стремлением непременно добраться до Петушков. Банальная поездка на электричке превращается в извилистый, полный опасностей и соблазнов путь, который становится отражением самой жизни.

Человек знаний и его борьба с реальностью

Герой — человек энциклопедических знаний — измеряет дорогу выпитым, вспоминает все, что было до Петушков, и жонглирует цитатами и датами. В его сознании происходит отчаянная борьба: он стремится вырваться из пограничного состояния, в котором находится, и мечтает о Петушках как о вожделенном рае.

Смешение реальности и потустороннего мира

В его сознании реальность сливается с потусторонним миром: продавцы и пассажиры становятся ангелами и бесами. Это — те самые сущности, которые прервали его путь к раю.