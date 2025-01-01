Меню
Москва–Петушки
Москва–Петушки

Спектакль Москва–Петушки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Москва–Петушки»: Путешествие в мир Венедикта Ерофеева

Венедикта Ерофеева, известного как «Венечка», знают и любят многие. Его псевдобиографическая поэма в прозе «Москва–Петушки» стала одним из самых скандальных и обсуждаемых произведений XX века. Это творение не только затрагивает важные темы, но и остается актуальным, отражая наше стремление к счастью и вере в светлое будущее.

О чем спектакль?

Главный герой, Веня, отправляется в Петушки в поисках счастья и любви. Он — заводной и потешный фантазёр, который по-смешному меняет свои обличья. На пути к своей мечте он встречает колоритных попутчиков, с которыми делится историями, шутками и философскими размышлениями.

Атмосфера и персонажи

Спектакль создаёт весёлую и ироничную атмосферу. Попутчики Венечки — представители всех сословий и возрастов, которые, несмотря на выпивку горячительной «тёти Клавы», остаются трезвыми в своих мыслях и спорах. Они обсуждают великих личностей, исповедуются о личном и делятся историями, полными юмора и гротеска.

Идеологические подоплеки

В спектакле также звучат пародии и остроумные наблюдения о жизни, которые заставляют задуматься о том, как воспринимаются идеологемы. В этом путешествии через Россию Веня и его попутчики ищут не только физическое, но и духовное счастье.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный моноспектакль, который оставляет зрителям пищу для размышлений и дарит улыбки.

Режиссер
Дженни Катышева
В ролях
Леонид Таранов

