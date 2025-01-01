Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Москва волонтерская
Киноафиша Москва волонтерская

Спектакль Москва волонтерская

Постановка
Новый театр 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Москва-Волонтерская»: Истории света и надежды

Спектакль «Москва-Волонтерская» стал искренним откровением о жизни московских волонтеров. Он основан на реальных историях людей, которые, помимо своей основной работы, находят время для помощи тем, кто в ней нуждается. Эти достойные восхищения личности приходят в больницы, чтобы играть с детьми, выступают с концертами, сопровождают людей с инвалидностью и помогают воспитывать собак-помощников.

Зачем они это делают?

Почему москвичи выбирают путь волонтерства? Как они совмещают свою жизнь с заботой о других? В спектакле поднимаются важные вопросы о том, кто они на самом деле. Зрителю предстоит познакомиться с их историей, понять мотивацию и открыть для себя, что волонтеры — это не «особенные» или «святые» люди, а такие же обыкновенные, как и мы.

Развеивание мифов о волонтерах

Спектакль развенчивает стереотипы о волонтерах как о людях с идеальными биографиями. Здесь вы увидите их жизнь своими глазами, с ее радостями и трудностями. Это не просто истории о благородных поступках, это рассказ о том, как волонтерство меняет жизни — и тех, кто помогает, и тех, кто получает помощь.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который не оставит равнодушным никого. Он отражает свет и надежду, которые волонтеры приносят в мир, и вдохновляет на собственные добрые дела.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 19 октября
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Запчасти для счастья
12+
Комедия
Запчасти для счастья
7 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1800 ₽
Вертинский
12+
Музыка
Вертинский
31 августа в 18:00 Никитинский театр
от 1500 ₽
Двенадцатая ночь, или Как угодно
12+
Комедия
Двенадцатая ночь, или Как угодно
13 сентября в 18:00 Никитинский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше