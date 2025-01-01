Меню
Киноафиша Москва-Петушки

Спектакль Москва-Петушки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Москва-Петушки» в Театре им. Булгакова

Пафос и метафизический намёк на поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» в спектакле «М-П» представляют собой уникальную интерпретацию, которая выходит за рамки традиционного театрального представления. Это не просто спектакль, а глубокое впечатление коллектива авторов, их взгляд на величайшее произведение русской литературы ХХ века.

Команда постановки

Режиссёр Ирина Зубжицкая и актёры Олег Шапкой, Ксения Данилова и Лев Харламов стремятся передать поэтику произведения, сохраняя его историю и «обстоятельства». Как ни парадоксально, но поэзия находит своё выражение через пластику, благодаря хореографу Асии Горбачёвой. Дух эпохи передан через минимализм декорационного решения, разработанного И. Зубжицкой.

Музыкальное оформление

Музыкальное сопровождение спектакля включает в себя гармоничное переплетение классических арий, современных шлягеров и произведений, актуальных для сегодняшнего дня. Это создает уникальную атмосферу, усиливающую восприятие поэмы.

Зачем посетить?

Спектакль «Москва-Петушки» — это возможность погрузиться в мир, созданный Ерофеевым, и увидеть его через призму современного театра. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Ирина Зубжицкая
В ролях
Олег Шапков
Ксения Данилова
Лев Харламов
