Москва-Петушки. Павел Майков и Ансамбль «Рапсодия»

В предстоящем спектакле «Москва — Петушки» зрителей ждет уникальное сочетание художественного слова и вокала. Исполнители:
Поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» произвела фурор в литературном мире еще до официального выхода. Она быстро распространилась в самиздате, что стало свидетельством ее народного признания. Главный герой, алкоголик-интеллектуал Веничка, задает важные вопросы о жизни, истории, культуре и политике, которые находят отклик у русского читателя.
Сегодня монолог Венички переведен на множество языков, экранизирован и стал основой для множества театральных постановок. В этом спектакле Павел Майков, известный зрителям по ролям в кино и театре, представит свой взгляд на это знаковое произведение.
Павел Майков — не только актер, но и телеведущий, а также музыкант, основавший три музыкальные группы. Его многогранный талант позволяет ему глубже передать ту правду жизни, о которой писал Ерофеев.
Спектакль включает два отделения по 45 минут каждое. Обратите внимание, что программа может изменяться.
Не упустите возможность погрузиться в мир «Москва — Петушки» и услышать правду о жизни, о которой говорил Венедикт Ерофеев!