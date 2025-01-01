Москва-Петушки. Павел Майков и Ансамбль «Рапсодия»

Музыкально-драматический монолог «Москва — Петушки» в исполнении Павла Майкова

В предстоящем спектакле «Москва — Петушки» зрителей ждет уникальное сочетание художественного слова и вокала. Исполнители:

Павел Майков — художественное слово;

— художественное слово; Марина Корчагина — вокал;

— вокал; Ансамбль «Рапсодия» оркестра имени Н. П. Осипова под руководством Евгения Волчкова.

О произведении

Поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» произвела фурор в литературном мире еще до официального выхода. Она быстро распространилась в самиздате, что стало свидетельством ее народного признания. Главный герой, алкоголик-интеллектуал Веничка, задает важные вопросы о жизни, истории, культуре и политике, которые находят отклик у русского читателя.

Актуальность и интерпретация

Сегодня монолог Венички переведен на множество языков, экранизирован и стал основой для множества театральных постановок. В этом спектакле Павел Майков, известный зрителям по ролям в кино и театре, представит свой взгляд на это знаковое произведение.

О Павле Майкове

Павел Майков — не только актер, но и телеведущий, а также музыкант, основавший три музыкальные группы. Его многогранный талант позволяет ему глубже передать ту правду жизни, о которой писал Ерофеев.

Информация о спектакле

Спектакль включает два отделения по 45 минут каждое. Обратите внимание, что программа может изменяться.

Не упустите возможность погрузиться в мир «Москва — Петушки» и услышать правду о жизни, о которой говорил Венедикт Ерофеев!