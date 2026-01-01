Спектакль «Москва-Петушки». Опера Петра Айду по одноименной поэме Венедикта Ерофеева

Опера по поэме Венедикта Ерофеева в Тон-центре

Опера Петра Айду по поэме Венедикта Ерофеева "Петушки" предлагает зрителям уникальный взгляд на жизнь и смерть, через призму путешествия главного героя, Венички. Этот герой совершает поездку в электричке, наблюдая за окружающим миром и ведя разговоры с попутчиками, в то время как внутренние размышления направлены на темы Бога, любви и конечности бытия.

Действие спектакля разворачивается в пространстве между вокзалами Курский и Петушки, а также между реальностью и сном. Каждый элемент спектакля оказывается пронизан атмосферой драмы и меланхолии, отражая уникальные взгляды автора на существование.

Музыка и литературные отсылки

Текст Ерофеева отличается музыкальностью и включает множество отсылок к классическим произведениям. В операх можно услышать элементы, заимствованные у таких композиторов, как Вагнер, Гуно, Мусоргский, Россини и Чайковский. Венедикт Ерофеев, обладая выдающейся музыкальной памятью, воспринимал музыку как неотъемлемую часть жизни, что находит отражение в произведении — Веничка воспринимает ее везде: в стуке поездных колес, голосах попутчиков и в тишине.

Команда спектакля

Композитор — Петр Айду

Автор либретто, актер — Григорий Кротенко

Художник, сценограф — Катя Бочавар

Вокал — квартет N’Caged

Музыка — оркестр Персимфанс

Художник по свету — Иван Виноградов

Не упустите шанс стать частью захватывающего спектакля, который погружает в мир глубоких размышлений и музыкального искусства!