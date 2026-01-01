Спектакль Москва-Петушки. Квартирник-притча о двух Венях

Спектакль по произведению Венедикта Ерофеева

Спектакль «Москва-Петушки» представляет собой уникальную квартирник-притчу по поэме Венедикта Ерофеева. Это история о Венее Ерофееве, который, проснувшись одно утро в незнакомом подъезде, устремляется на Курский вокзал. Его цель — Петушки — рай на земле, столь желанный, сколь и недостижимый.

В этом необычном спектакле героя сопровождают Ангелы Господни, гитара и песни другого Вени — Александра Литвинова, более известного как Веня Д’ркин. Судьба этого музыканта была наполнена светом и трагизмом, что делает его творчество особенно актуальным в контексте спектакля.

Темы и содержание

Спектакль затрагивает сложные темы — гибель и воскрешение, непутевость и поиски пути. Это также рассказ о вознесении души, о стремлении найти свою программу в жизни и связи с окружающими.

Атмосфера и форма

«Москва-Петушки» можно назвать спектаклем-застольем — Тайной вечерей в вагоне советской электрички. Зрители станут свидетелями размышлений о том, как важно не быть одному: «Человек не должен быть одинок. Он должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят». Главный герой призывает: «Я одиночка. Я отдаю себя вам без остатка. А вы — отдайте мне себя и скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

Внимание: спектакль содержит ненормативную лексику.